دولي

مساعدة أوباما: ميغان ماركل ستكون مرشحة رئاسية "جيدة"

مساعدة أوباما: ميغان ماركل ستكون مرشحة رئاسية "جيدة"
رام الله - دنيا الوطن
قالت مساعدة سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن دوقة ساكس ميغان ماركل ستكون مرشحة "جيدة" لمنصب رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ورأت فاليري بايدن أوينز، التي عملت كمستشارة في حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية، أن ماركل يمكن أن تنتقل من قصر باكنغهام إلى البيت الأبيض، مما يجعلها أملا رئاسيا جيدا في المستقبل، معتبرة أنه "لأمر رائع أن تكون هناك نساء في السياسة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت إلى أنه "كلما كان لدينا عدد أكبر من النساء، كان نظامنا الديمقراطي أفضل. وجهة نظر أفضل، وجهة نظر مختلفة"، مؤكدة "أننا نحتضن جميع النساء ونرحب بها للانضمام إلى الحزب الديمقراطي".

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