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نصر الله: أُبلغت بأن الاسرائيليين لا يريدن القيام بأي عمل بلبنان ولا نثق بهم

نصر الله: أُبلغت بأن الاسرائيليين لا يريدن القيام بأي عمل بلبنان ولا نثق بهم
رام الله - دنيا الوطن
قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني: "أُبلغت من خلال قنوات دبلوماسية رسالة تقول إن الاسرائيليين يؤكدون أنهم لا يريدون القيام بأي عمل باتجاه لبنان".

وأضاف نصر الله في كلمة له خلال المهرجان الإنتخابي في بيروت وجبل لبنان الذي أقيم الثلاثاء في الضاحية الجنوبية: "نحن لا نثق بالعدو ولا برسائله ولا بتصريحات رئيس حكومته ولذلك استنفارنا وجهوزيتنا ستبقى إلى حين انتهاء المناورات الإسرائيلية". 

ولفت الى ان هذه الرسالة العلنية أو الضمنية هي نتيجة قوة وحضور المقاومة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرف أن الكلام الذي يقال في يوم القدس تقف خلفه رجال ومقدرات وبيئة حاضنة ومقاومة قوية وحقيقية".

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه لن يتم السماح بأي اعتداء أو تجاوز على لبنان أيا يكن السبب.

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