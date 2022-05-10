منيب المصري يلتقي أمين سر حركة فتح فتحي أبو العرادات في بيروت



وتناول البحث المبادرة الجزائرية كما ورد في نداء القدس لتفويض الجزائر الشقيقة والذي يدعو لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستكمال الجهود المصرية والعربية في هذا الخصوص.



وأكد المصري وأبو العردات وجبريل على تأييدهم ودعمهم لهذا النداء الوطني الهام، على حد تعبيرهم.



رام الله - دنيا الوطنالتقى منيب المصري رئيس هيئة النوايا الحسنة والتجمع الوطني للمستقلين بفتحي أبو العردات أمين سر حركة فتح وفصائل م.ت.ف وأمين سر هيئة العمل الفلسطيني المشترك وآمنة جبريل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.