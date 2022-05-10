شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال العليا تقرر إعادة ملف المعتقل نائل البرغوثي للجنة الاعتراضات العسكرية

محكمة الاحتلال العليا تقرر إعادة ملف المعتقل نائل البرغوثي للجنة الاعتراضات العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي قررت إعادة ملف المعتقل نائل البرغوثي إلى "لجنة الاعتراضات العسكرية" التي شُكّلت للنظر في قضايا محرري صفقة 2011 المُعاد اعتقالهم، والتي أعادت لهم الأحكام السابقة، بناء على طلب من نيابة الاحتلال، على أن تتقدم النيابة بطلبها خلال 21 يوما.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن جلسة ستحدد لاحقا في المحكمة العسكرية في "عوفر" للنظر في القضية من قبل لجنة الاعتراضات العسكرية للبت فيها، مضيفا أن المحكمة العليا للاحتلال أتاحت للمحامي فرصة العودة لها إن لم يبت في القضية خلال هذه المدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

والمعتقل البرغوثي (64 عامًا)، من بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة، اعتقل لأول مرة عام 1978 وحكم عليه بالسّجن المؤبّد، و18 عاما وأفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاش الحرّيّة لـ32 شهراً فقط، ثمّ أعاد الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وحكم عليه بالسّجن لـ30 شهراً في 10 أيار 2015، وبعد انتهاء مدة الحكم البالغة 30 شهرًا أعاد له حكمه السّابق بالمؤبد و18 عاما، بذريعة وجود "ملف سرّيّ" وما يزال. 

ويقضي البرغوثي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، وصل مجموعها إلى ما يزيد عن 42 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، وقد فقد غالبية أفراد عائلته خلال سنوات اعتقاله، كان آخرهم شقيقه عمر البرغوثي (أبو عاصف).

ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 49 محرّرًا من صفقة 2011 أُعيد اعتقالهم في عام 2014، وأعادت لهم أحكامهم السابقة وتم تأكيدها في المحكمة العليا وبقي 18 معتقلا ينتظرون- كما البرغوثي- النّظر في التماساتهم المقدّمة منذ سنوات ضد إعادة أحكامهم السابقة، والمطالبة بالإفراج عنهم.

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