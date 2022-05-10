شاهد: كتائب (القسام) تطلق رشقة صاروخية تجاه مدينة القدس خلال الحرب الاخيرة









رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، عبر قناتها على (تليجرام)، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة اطلاقها لرشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه القدس المحتلة، ابان معركة سيف القدس العام الماضي.وقد أطلقت الكتائب، الرشقة الصاروخية، يوم 10 أيار/ مايو 2021، عند الساعة 6 مساءً، وذلك رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على مدينة القدس المحتلة والمسجد الاقصى المبارك، والاهالي في حي الشيخ جراح.في المقابل قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مناطق واسعة في قطاع غزة، ردا على اطلاق الصاروخ تجاه مدينة القدس، واحتدمت المعركة، التي أسفرت عن استشهاد العشرات واصبات بين المواطنين الفلسطينيين، بالاضافة الى هدم العشرات من المنازل.