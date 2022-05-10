كتائب أبو علي مصطفى: (سيف القدس) شكلت نقلة نوعية للمقاومة في تاريخ الصراع
أكدت كتائب أبو علي مصطفى في ذكرى معركة سيف القدس، اليوم، الثلاثاء "بأن اليد على الزناد وتشكيلاتنا العسكرية في حالة تأهب وجهوزية ونراقب سلوك الاحتلال وتهديداته".
وواصلت الكتائب في بيانٍ لها : "إن معركة سيف القدس شكلت نقلة نوعية للمقــاومة ومفصلا هامًا في تاريخ الصراع، واستطعنا أن نفرض معادلاتها رغم أنف الاحتلال".
وأضافت الذراع العسكري للجبهة الشعبية أن: "فصائل المقــاومـة وفي مقدمتهم كتائبنا شكلت منظومة عسكرية متكاملة يمكنها لجم عدوان الاحتلال وفرض المعادلات عليه".
وأردفت: "لا مكان للاحتلال على أرضنا وستبقى قوة المقــاومة تتعاظم حتى دحره ولا خيار له سوى الرحيل أو الموت فيها".
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