كتائب أبو علي مصطفى: (سيف القدس) شكلت نقلة نوعية للمقاومة في تاريخ الصراع





وواصلت الكتائب في بيانٍ لها : "إن معركة سيف القدس شكلت نقلة نوعية للمقــاومة ومفصلا هامًا في تاريخ الصراع، واستطعنا أن نفرض معادلاتها رغم أنف الاحتلال".





وأضافت الذراع العسكري للجبهة الشعبية أن: "فصائل المقــاومـة وفي مقدمتهم كتائبنا شكلت منظومة عسكرية متكاملة يمكنها لجم عدوان الاحتلال وفرض المعادلات عليه".





وأردفت: "لا مكان للاحتلال على أرضنا وستبقى قوة المقــاومة تتعاظم حتى دحره ولا خيار له سوى الرحيل أو الموت فيها".



رام الله - دنيا الوطنأكدت كتائب أبو علي مصطفى في ذكرى معركة سيف القدس، اليوم، الثلاثاء "بأن اليد على الزناد وتشكيلاتنا العسكرية في حالة تأهب وجهوزية ونراقب سلوك الاحتلال وتهديداته".