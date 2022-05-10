شاهد: سرايا القدس تنشر تفاصيل لاطلاق صاروخ (كورنيت) خلال المعركة الأخيرة



وكان أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، قد أكد أنه قبل عام من الان، وفي مثل هذه اللحظات، صدر قرار من القيادة بضربة الـ(الكورنيت) شمال قطاع غزة.



وأشار في تصريح نشره، مساء اليوم الأربعاء، عبر قناته على (تليجرام)، إلى أن ذلك كانت شارة انطلاق معركة سيف القدس التي خاضتها سرايا القدس وفصائل المقاومة انتصاراً للقدس، ودفاعاً عن أهلها الشجعان، الذين هبوا في انتفاضة خاضها الشعب الفلسطيني بكل عنفوان في كل الميادين.















ويظهر في الفيديو الذي نشرته سرايا القدس، اللحظات الاولى لاطلاق صاروخ (كورنيت)، والذي أصاب مركبة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في احدى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.