الاحتلال يمنع دخول 1130 فردًا من عائلات منفذي العمليات الأخيرة





وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن من بينهم 206 من أقارب منفذي عملية العاد، و137 من أقارب منفذ عملية باب العمود، و215 من أقراب منفذي عملي أرئيل.





ونقلت القناة عن مسؤول كبير: "لن نسمح بعد الآن لعائلات الفلسطينيين بدخول إسرائيل، الجيش ليس في عجلة من أمره لاستخدام أداة العقاب الجماعي وهو مدرك لعواقبها، لكن في مواجهة العدد الكبير والمأساوي للعمليات في الآونة الأخيرة، تقرر استخدام هذه الأداة، لقد ثبت في السابق أن العقوبة الجماعية فعالة للغاية".

رام الله - دنيا الوطنأفاد إعلام الاحتلال أن المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال منعت دخول 1130 فردًا من أفراد عائلات منفذي العمليات الأخيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية من دخول "إسرائيل" وسحبت تصاريح عملهم.