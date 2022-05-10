أبو حمزة: ضربة الـ(كورنيت) كانت شارة انطلاق معركة سيف القدس التي خاضتها السرايا

رام الله - دنيا الوطنأكد أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أنه قبل عام من الان، وفي مثل هذه اللحظات، صدر قرار من القيادة بضربة الـ(الكورنيت) شمال قطاع غزة.وأشار في تصريح نشره، مساء اليوم الأربعاء، عبر قناته على (تليجرام)، إلى أن ذلك كانت شارة انطلاق معركة سيف القدس التي خاضتها سرايا القدس وفصائل المقاومة انتصاراً للقدس، ودفاعاً عن أهلها الشجعان، الذين هبوا في انتفاضة خاضها الشعب الفلسطيني بكل عنفوان في كل الميادين.وقال أبو حمزة: "لقد شكلت معركة سيف القدس البطولية علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو، واستطعنا في المقاومة -بفضل الله- الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ضمن قواعد اشتباك جديدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتراجع عنها، وسندع الأفعال تدلل على ما نقول إن شاء الله".