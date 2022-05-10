الخارجية: لبيد يثبت بتصريحاته المخالفة للقانون الدولي أنه لا يختلف في تطرفه عن بينت

وأردفت: "ان الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هي أرض محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يحق او يجوز لدولة الإحتلال ان تغير من طبيعتها او تنقل مواطنيها اليها او تنتهك حقوق الشعب المحتل".



وأوضحت الوزارة في بيانها أن ما قاله لبيد مخالف للقانون، ويعتبر جريمة حرب، مما يؤكد ان لبيد رغم محاولته الظهور بشكل مختلف عن المتطرف بينيت، الا ان تصريحاته تعتبر تطبيق عملي لتقاسم الادوار بينهما، للظهور بمظهر الشرير والطيب، لكن الطيب ينكشف عبر تصريحاته التي تكشف حقيقته التي لا لبس فيها.



وأكدت بعدم وجود اختلاف جوهري بينه وبين شريكه في الحكم بينيت. كلاهما متطرفان، يرفضان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، أعداء للحق والقانون الدولي، سالبي الإنسانية والكرامة والعدل والانصاف والقانون. تتوقع الوزارة من الادارة الامريكية توضيح ادعاءات لبيد والاجابة عليها، والوفاء بالتزاماتها وتحويل اقوالها ومواقفها الى افعال.

