ملتقى المثقفين المقدسي: متحف ياسر عرفات أفضل وأنشط مؤسسة ثقافية للعام 2022



جاء ذلك في مهرجان زهرة المدائن للإبداع الثقافي من أجل القدس/ الخامس عشر 2022، اليوم الثلاثاء 10/5/2022 في وزارة شؤون القدس ببلدة الرام، واستلم السيد محمد حلايقة مدير متحف ياسر عرفات درعاً تكريمياً، ثم عرض الملتقى فيلم عن متحف ياسر عرفات.



وتم تكريم كوكبة من الكتاب والأدباء والفنانين المبدعين من أجل القدس، بحضور عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف القدس في منظمة التحرير، ومراد السوداني أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين، و طلال أبو عفيفة رئيس ملتقى المثقفين المقدسي. وتم تكريم كوكبة من الكتاب والأدباء والفنانين المبدعين من أجل القدس، بحضور عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف القدس في منظمة التحرير، ومراد السوداني أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين، و





رام الله - دنيا الوطنكرم ملتقى المثقفين المقدسي بالتعاون مع اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين، متحف ياسر عرفات كأفضل وأنشط مؤسسة ثقافية فلسطينية لعام 2022 في فلسطين.