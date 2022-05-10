هيئة مقاومة الجدار: الرئيس أصدر تعليماته بتوفير مقومات الدعم للمواطنين بمسافر يطا بالخليل

رام الله - دنيا الوطنقال مؤيد شعبان، وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "إن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لتوفير مقومات الدعم والصمود للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، في ظل الهجمة الاسرائيلية التي تهدف لترحيلهم والاستيلاء على أراضيهم".وأكد شعبان خلال جولة للمسافر اليوم الثلاثاء، التقى خلالها بأهالي تجمّع الفخيت، بحضور لجان الحماية والصمود، واللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، وممثلين عن الهيئات الحقوقية والقانونية والانسانية، أن القيادة ترفض قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الهادف لتهجير المواطنين، والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشار إلى أنها تعمل أيضا على توفير مقومات الدعم والصمود للأهالي الذين يواجهون الاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال والمستوطنين، لافتا إلى أن هيئة الجدار والاستيطان والحكومة تقومان باتصالات وجهود دولية مكثفة لتوفير الحماية للمواطنين العزل، والحفاظ على ممتلكاتهم.من ناحيته، قال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة يونس عرار، إن حكومة الاحتلال تستغل الوضع والأزمات الدولية لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية جنوب الخليل، داعيا المؤسسات الحقوقية بالوقوف الى جانب المواطنين لتوفير الحماية لهم، وتعزيز صمودهم، ووقف سياسة التهجير بحقهم من خلال عمليات القمع والهدم وملاحقة الرعاة، وتخريب المحاصيل الزراعية وغيرها من الممارسات.بدوره، ثمن منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور هذه الزيارة، والتي شملت عددا من التجمعات السكانية في المسافر، ولقاء المواطنين والفعاليات الرسمية والأهلية لمناقشة سبل تعزيز الصمود، ووضع خطة لمواجهة قرار حكومة الاحتلال الذي يعزز الاستيطان، ويستولي على مساحات كبيرة من أراضي المسافر.