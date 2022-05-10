المحكمة العسكرية بغزة تصدر عدة أحكام على مدانين بتهمة تجارة المخدرات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة العسكرية بغزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأحكام على مدانين بتهمة التجارة بالمواد المخدرة.وحكمت على المدان نضال عطية س ع، سكان مدينة خان يونس، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.كما وحكمت رائد أحمد ش ع، سكان مدينة رفح، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.أما المدان محمد طلال م ح، سكان مدينة غزة، حكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.والمدان ياسر جابر ر غ، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.هذا وحكمت على المدان عماد جابر ر غ، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.وحكمت أيضاً على المدان صابر مصطفى ن ح، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.والمدان رامي عبدالله م ح، سكان مدينة غزة، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.وأخيراً، حكمت المدان محمد موسى م د، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.