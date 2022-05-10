المحكمة العسكرية بغزة تصدر عدة أحكام على مدانين بتهمة تجارة المخدرات
أصدرت المحكمة العسكرية بغزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأحكام على مدانين بتهمة التجارة بالمواد المخدرة.
وحكمت على المدان نضال عطية س ع، سكان مدينة خان يونس، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.
كما وحكمت رائد أحمد ش ع، سكان مدينة رفح، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.
أما المدان محمد طلال م ح، سكان مدينة غزة، حكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.
والمدان ياسر جابر ر غ، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.
هذا وحكمت على المدان عماد جابر ر غ، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.
وحكمت أيضاً على المدان صابر مصطفى ن ح، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.
والمدان رامي عبدالله م ح، سكان مدينة غزة، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.
وأخيراً، حكمت المدان محمد موسى م د، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.
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