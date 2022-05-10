شؤون فلسطينية

المحكمة العسكرية بغزة تصدر عدة أحكام على مدانين بتهمة تجارة المخدرات

المحكمة العسكرية بغزة تصدر عدة أحكام على مدانين بتهمة تجارة المخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العسكرية بغزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأحكام على مدانين بتهمة التجارة بالمواد المخدرة.

وحكمت على المدان نضال عطية س ع، سكان مدينة خان يونس، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

كما وحكمت رائد أحمد ش ع، سكان مدينة رفح، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.

أما المدان محمد طلال م ح، سكان مدينة غزة، حكم عليه بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20000) عشرون ألف دينار أردني، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

والمدان ياسر جابر ر غ، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

هذا وحكمت على المدان عماد جابر ر غ، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وحكمت أيضاً على المدان صابر مصطفى ن ح، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.

والمدان رامي عبدالله م ح، سكان مدينة غزة، حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة التوسط والمساهمة في الإتجار في المواد المخدرة.

وأخيراً، حكمت المدان محمد موسى م د، سكان مدينة غزة، بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف دينار أردني، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

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