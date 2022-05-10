وزير العمل والسفير المغربي يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال العمل

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د.نصري أبو جيش، اليوم، مع سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان سبل التعاون المشترك، في مجال التدريب المهني، والتعاونيات، والحوار الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، ومختلف قضايا العمل، على أن يتم ترجمة هذا التعاون في إطار مذكرة تفاهم مشتركة يتم توقيعها بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من التجربة والخبرة المغربية الطويلة من خلال تقديم الدعم الفني لفلسطين، بهدف تمهير الأيدي العاملة الفلسطينية على مستويات عالية، من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني تتناسب مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، وبما يساهم في خفض معدلات البطالة لا سيما بين صفوف الخريجين الجامعيين.من جانبه، أكد السفير مزيان على عمق العلاقات المتينة والعميقة والراسخة ما بين المملكة المغربية وشعبها ودولة فلسطين وشعبها، ودعمهم الدائم للقضية الفلسطينية والمصالح الفلسطينية في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لا تزال تحظى باهتمام المملكة المغربية حكومة وشعباً، ومبديًا استعداد المملكة المغربية التام لتقديم الدعم الفني للجانب الفلسطيني في مجال العمل في فلسطين.