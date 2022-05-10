حملة المقاطعة - فلسطين تُثمن موقف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

رام الله - دنيا الوطنثُثمن حملة المقاطعة- فلسطين موقف الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والتي قررت الانسحاب من مسابقة كأس العالم لكرة القدم للمحامين المقامة في المغرب، بسبب مشاركة فرق من الكيان الصهيوني فيها.إذ وتُشيد الحملة بموقف محامو تونس وتؤكد أن هذا الموقف يثبت ويسجل مرة أخرى أعظم مواقف العروبة والأصالة للشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع "اسرائيل".مُشيرة إلى أن هذه المواقف النابعة من أصدقاء القضية الفلسطينية العادلة ستبقي مُقدرة ومحفوظة لدى الشعب الفلسطيني بأكمله.وتُطالب الحملة أحرار العالم والشعوب العربية والإسلامية أن تسير على هذا النهج وأن ترفض ولا تقبل التطبيع مع العدو الصهيوني بكافة أشكاله.