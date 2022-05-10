(أونروا) توضح آخر التطورات بشأن العائلات المُدمّرة منازلها كلياً بالحرب الأخيرة





وأضافت (أونروا)، أن ذلك كدفعات مقدمة لـ 85 عائلة ممن تضررت منازلهم بشكل كامل خلال صراع مايو الماضي، وذلك لتمكينهم من البدء بإعادة إعمار منازلهم المدمرة.



وتابعت: "وحتى هذا التاريخ، قامت (أونروا) بتحويل دفعات مالية بقيمة 2.64 مليون دولار أمريكي لحوالي 154 عائلة من العائلات التي تضررت منازلها كلياً خلال الصراع الأخير في أيار/ مايو 2021".



كما وتستمر (أونروا) بتقديم دفعات مالية لإعادة الإعمار في حال جهوزية أصحابها للبدء بإعادة البناء حال الحصول على التراخيص اللازمة.



وكذلك فإن العمل جاري الآن على دفع دفعة من بدل الإيجار للفترة من مايو حتى أغسطس2022 لما يقارب من 620 من العائلات التي تضررت منازلها كليا ونزحت منها خلال الصراع الأخير في مايو 2021.



رام الله - دنيا الوطنقالت (أونروا)، اليوم الثلاثاء، إنها: "قامت بتحويل دفعات مالية جديدة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.45 مليون دولار أمريكي حتى الآن".