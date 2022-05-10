دعماً للأسرى في السجون.. اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

رام الله - دنيا الوطنشارك ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية وأهالي الأسرى، اليوم الثلاثاء، في الاعتصام التضامني الأسبوعي المُنظم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة.وجاء الاعتصام التضامني، إسنادًا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.كما وخُصص الاعتصام لدعم الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي يخوضه الأسيران خليل عواودة، ورائد ريان، ضد استمرار اعتقالهما الإداري، وتأكيداً على أهمية خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، التي بدأها الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال منذ مطلع العام الجاري.وطالب المشاركون في الاعتصام، بالإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات وكبار السن والمرضى، وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد، الذي نقل مؤخراً لمستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة إصابته بمرض السرطان.وبدورها، دعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، بمشاركة أكثر زخماً في الفعاليات التي تنظم تضامنا مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، تأكيداً على أهمية قضيتهم وعدالتها.وقالت: "يجب أن تكون الوقفات بحجم ما يستحقه الأسرى، وكما كان الحال ساخناً في القدس خلال شهر رمضان، يجب أن تكون الأرض جحيما عليهم من أجل الأسرى الذين أفنوا أعمارهم من أجل أن نحيا بحرية".وأعربت غنام عن أملها في أن تصبح ذكرى النكبة التي ستحل بعد عدة أيام، موعد عودة وتحرر للشعب الفلسطيني الذي ما زال مستمراً في النضال.وقدمت محافظ رام الله والبيرة التعازي للأسير كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لوفاة والدته، التي لف جثمانها خلال الجنازة رغم أنف الاحتلال؛ بالعلم الفلسطيني الذي يشكل أساس النضال.