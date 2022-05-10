ماجدة المصري: ندعو اللجنة التنفيذية للاجتماع فوراً لتطبيق قرارات المركزي في مجابهة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، على أهمية دعوة هيئة رئاسة المجلس لاجتماعات تشاوريه لأعضاء المجلس الوطني في كل من بيروت وعمان والمجلس المركزي في رام الله، لبحث آليات وسبل التحرك والتصدي لمواجهة العدوان على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وآليات دعم صمود أهلنا في القدس.وشددت المصري في كلمتها باجتماع المجلس المركزي على أهمية اعتماد خطط تنفيذيه مدعومة تستجيب للمطالب والتوصيات التي قدمها المقدسيون في الاجتماع وعم الاكتفاء بتبنيها في البيان الختامي، كما دعت المصري الى تفعيل دور أعضاء المجلس الوطني من خلال المشاركة في اللجان البرلمانية للمجلس الوطني، باعتبارها الهيئات المعنية للرقابة على عمل اللجنة التنفيذية.وختمت المصري، آن الأوان لتطبيق القرارات ذات العلاقة بالاحتلال وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والدعوة إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الفلسطيني للشروع بخطوات جدية تفتح الطريق لإنهاء الانقسامواستعادة الوحدة الداخلية، مع الإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتقود نضال شعبنا ومقاومته الشاملة وبكل الأساليب والأدوات المتاحة.