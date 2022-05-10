الاقتصاد بغزة تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل حظر التعامل مع تطبيق (cafe24)

وتابع في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، "هو ليس بالجديد وتم التحذير منه سابقًا، فهو يقوم على استغلال جهل الضحية في مجال التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد، لسرقة الأموال الخاصة بهم بطريقة أو بأخرى".



وبيّن نوفل أن "فكرة المشروع تقوم على أن يقوم المواطن بالدخول إلى البرنامج وايداع الفلوس عن طريق عملة البتكوين، وفي عملة البتكوين أنت لا تعلم من هو الطرف والجهة التي تلقّت منك الأموال، لأنها تكون عن طريق تقنية البلوكتيشن، ويتم تحويل الأموال فيها عن طريقة محفظة البتكوين لأصحاب التطبيق المحتالين".



وأردف القول، "يقوم المواطن بتحويل مبالغ مالية، وطريقة العمل تكون بالضغط اليومي على عدد من النقرات، ومع كل ضغطة تزيد الأموال الخاصة بالمودع، وفي ذلك لا يوجد استثمار حقيقي بل هو استثمار وهمي، والأرباح التي تضاف إليهم تكون عبارة عن أموال ناس أُخرى، بالتالي يتم إيهام المواطن بوجود ربح سريع".



ولفت أبو قمرإلى أن "التطبيق يقوم على عاملين، الإيهام بالربح السريع والمضمون، وزيادة ثقة المواطنين بالتطبيق وأخذ الرواج بصورة كبيرة، وفي حال زاد انتشاره من خلال انضمام الناس بالمشاركة وإيداع الأموال فيه، يكون لدى مالك التطبيق معدل معين من الأموال للوصول إليها، ومن ثم بعد ذلك يقوم بإغلاق التطبيق وخسارة الجميع لكافة الأموال".



وأوضح أن فكرة البرنامج "تتركز على طريقة التسويق الهرمي، بمعنى في حال أحضر المواطن شخصًا من طرفه للتسجيل والإيداع في التطبيق سيحصل من خلاله على نسبة أكبر من الربح".



ونوّه أبو القمر خلال حديثه إلى أن "الأمر لا يقتصر فقط على ذلك التطبيق، هناك العديد من البرامج المشابهة له، لذلك على المواطنين الراغبين في العمل بالتجارة الإلكترونية العلم بأن الأمر يحتمل الربح والخسارة".



ووجّه أبو قمر دعوة إلى المواطنين"ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع تلك التطبيقات والتوجه إلى أهل الاختصاص لاستشارتهم ومعرفة معلومات كافية عن التطبيق أو المعاملة التي سيتعامل بها".



كما ودعا المختص وزارة الاقتصاد أن" يكون لديها لجان متخصصة في متابعة تلك الامور وتحذير المواطنين مسبقًا قبل أن يقع الضحية في مصيدة الاحتيال".



وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، قد أصدرت بيانًا صحفياً، حذّرت خلاله المواطنين من التعامل مع تطبيق (cafe24) باعتباره غير مرخص وغير مقيد في سجلات الوزارة.











وتابع، "جاء اليوم قرار الوزارة بخصوص تطبيق (cafe24)، لأسباب بعد أن تم دراستها والتأني في موضوع آلية التعامل وجدت الوزارة أنه ينطبق عليها نفس التعامل في التسويق الهرمي الذي يعود بخسارة على المواطنين".وأضاف نوفل، "لا يوجد لدى هذه الشركة أي مسوغات قانونية للعمل في الاقتصاد بالإضافة إلى حالة عدم المعرفة التامة بالمنتجات التي يتم التبادل فيها، وبالتالي وجدنا أن هناك خطورة على المواطنين من التعامل بهذه الآلية، لذلك تم حظرها اليوم والطلب من المواطنين بعدم التعامل مع هذا النوع من التطبيقات والتعاملات المالية أُسوة بما صدر سابقًا في تعاملات أخرى".وأوضح أن "التجربة علّمتنا أن نستبق الأحداث حتى لا يقع المواطن بحالة من الاحتيال المتراكم كما حدث في التجارب السابقة، لذلك ارتأت الوزارة أن لا ننتظر وقوع مصائب كبيرة جدًا".وأشار نوفل إلى أن "العديد من المناشدات وصلتنا من المواطنين بخصوص هذا الموضوع، وبعد دراسة متأنية ومعرفة كل جوانب الموضوع ثبت لدينا أنه يجب التوقف فورًا عن التعامل مع مثل هذه المعاملات المالية".بدوره، قال المحلل الاقتصادي، أحمد أبو قمر إن "تطبيق (cafe24)، هو واحد من عشرات التطبيقات التي تقوم على النصب والاحتيال، ولكن هذا الاسم أخذ رواجًا لانتشاره بصورة كبيرة بين الشباب في قطاع غزة خلال الفترة الماضية"