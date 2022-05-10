شؤون فلسطينية

مطالبات لإنهاء القيود المفروضة على قطاع غزة

مطالبات لإنهاء القيود المفروضة على قطاع غزة
حصار وإغلاق معابر
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" أمام حركة المواطنين وبخاصة العمال.

ويأتي إغلاق المعبر في إطار تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي تعاني منها كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني.

وأشارت الشبكة إلى التأثيرات الخطيرة على واقع مختلف القطاعات وبخاصة العمال الذين حرموا من التوجه إلى أعمالهم وغيرهم من القطاعات المجتمعية والاقتصادية.

وشددت على حق شعبنا في إنهاء الحصار والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وإنهاء القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة التصدير والاستيراد لكافة المنتجات.

كما ولفتت الشبكة إلى الارتفاع الكبير في نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة بشكل غير مسبوق كنتيجة مباشرة للحصار الإسرائيلي المستمر والمتواصل والاعتداءات الإسرائيلية التي شهدها قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع.

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