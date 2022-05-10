(أونروا) ترحب بتبرع إضافي من الكويت بمبلغ مليوني دولار





وأضافت: "الأونروا ممتنة حقا للكويت حكومة وشعبا على كرمهم وتضامنهم. وفي أوقات الأزمات المالية الحادة مثل الأزمة التي تواجهها (أونروا) الآن، فإن هذا التبرع الإضافي موضع ترحيب كبير، وإننا نأمل أن يعمل على تشجيع الشركاء الآخرين على التقدم بالتبرع".



رام الله - دنيا الوطنرحبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بتبرع الكويت بمبلغ مليوني دولار.وكانت الحكومة الكويتية قدمت هذا التبرع "الإضافي" لـ(أونروا)، أول أمس الأحد.وسلم سفير الكويت في الأردن، عزيز الديحاني، الشيك الخاص بالتبرع لمدير العلاقات الخارجية بالإنابة تمارا الرفاعي، وذلك في مقر سفارة الكويت بعمّان.ويضاف هذا التبرع إلى تبرع سابق بقيمة 10 ملايين دولار للوكالة لعام 2022 دعما لميزانيتها البرامجية الأساسية للخدمات الأساسية التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية.وقالت المتحدثة باسم (أونروا) ومدير العلاقات الخارجية بالإنابة تمارا الرفاعي: "بهذا التبرع الإضافي، تظهر الكويت للاجئي فلسطين أن دعمها طويل الأمد لا يزال قويا.