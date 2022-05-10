شؤون فلسطينية

مداهمات واعتقالات للاحتلال بالضفة الغربية وحواجز عسكرية بالخليل

مداهمات واعتقالات للاحتلال بالضفة الغربية وحواجز عسكرية بالخليل
اعتقالات
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة الغربية، فيما شهدت محافظة الخليل حواجز عسكرية وانتشارا مكثفا لجنود الاحتلال.

وداهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر عاصم صبيحات، ومنزل شقيقه أحمد، في بلدة رمانة غرب جنين، وعبثت بمحتوياتهما عقب استجوابهما، واعتلى الجنود أسطح المنازل المجاورة ونصبوا القناصة، وأفرج الاحتلال عن عاصم بعد وقت قصير من احتجازه.

كما داهمت قوات الاحتلال بركسا يعود للمواطن الأسير المحرر شادي أبو صويص وفتشوه، ومنزل المواطن موسى صبيحات في القرية.

وشمال رام الله، اعتقلت الأسير المحرر أمجد سلامة من بيرزيت، وعمر صافي من مخيم الجلزون، فيما اعتقلت خالد أبو خزنة من عتيل وعمر داود من قفين قرب طولكرم.

وطالت اعتقالات الاحتلال الأسير المحرر حمزة العباسي من مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى اعتقال ضياء أبو عكر من مخيم عايدة، وكفاح محمود العجوري من الدوحة بمدينة بيت لحم.

واقتحم جيش الاحتلال مناطق مخيم الدهيشة وبلدات العبيدة والخضر وأرطاس وبيت جالا، دون أن يلغ عن وجود اعتقالات فيها.

وفي الخليل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حواجز عسكرية عدة، وكثفت من انتشارها العسكري على مداخل البلدات والمخيمات.

وأقام الاحتلال حاجزا على مدخل مدينة الخليل الشمالي قرب جسر حلحول، وآخر على مدخل مخيم الفوار جنوب المدينة، وحواجز على مداخل بلدات سعير والسموع ودورا والظاهرية.

وأوقف جنود الاحتلال المركبات الفلسطينية أثناء مرورها من الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة، ما أدى إلى عرقلة في حركة السير.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالات شبه يومية في مدن الضفة الغربية، مع ارتفاع وتيرة اعتداءاتها ضد الفلسطينيين، والتي تطال الأطفال والنساء والشيوخ.

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