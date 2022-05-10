محمد الباوندي: التعاون الليبي الفلسطيني المشترك لن يتوقف ومستقبله كبير



وأشار محمد الباوندي أنه سيتواصل مع أكثر من خبير فلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية عبر الهاتف من أجل توضيح المتطلبات الفلسطينية في المرحلة المقبلة وشكل التعاون الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني من اشقاءه في ليبيا.



وأوضح محمد الباوندي أن الحلقة ستذاع في نهاية شهر مايو الجاري متمنيا أن تلقى اعجاب كل المستمعين في العالم العربي الذين يتابعون راديو ليبيا.







رام الله - دنيا الوطنأشاد الإعلامي الليبي محمد الباوندي بقوة العلاقات الفلسطينية الليبية وحجم التعاون الكبير بين البلدين منوها عن تخصيصه حلقة كاملة عبر إذاعة راديو ليبيا عن دولة فلسطين العربية الشقيقة حبا ودعما وتقديرا الشعب الفلسطيني العظيم.وأكد الباوندي في تصريحاته على أن الحلقة ستكون عن حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين ليبيا وفلسطين وحجم وشكل هذه العلاقات في المستقبل القريب.