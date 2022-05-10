جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة الرجبي في سلوان جنوب الأقصى

رام الله - دنيا الوطنبدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، بعمليات هدم لمنزل عائلة الرجبي في حي عين اللوزة ببلدة سلوان،جنوب المسجد الأقصى، وسط تكبيرات من المقدسيين المتواجدين بالمكان.وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الرجبي، وذلك بعد اقتحام المنزل وإخلائه من قاطنيه، وسط تعزيزات وحشود عسكرية انتشرت في محيط البناية.وأخطرت سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية، عائلة الرجبي، بهدم منزلها المكون من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، والذي يقطنه نحو 30 فردا، بحجة البناء دون ترخيص.وتقوم قوات الاحتلال بعمليات هدم للمنازل الفلسطينية في القدس المحتلة والضفة الغربية، وفق خطط ممنهجة، لتهويد المناطق الفلسطينية وتهجير أهلها منها.