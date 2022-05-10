"المطران حنا": الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسامات خطوة ضرورية لتصويب الأوضاع



وأضاف حنا، أن الانقسامات والتصدعات التي حدثت في الجسد الفلسطيني إنما تعتبر نكسة تضاف إلى النكسات التي تعرض لها شعبنا عبر تاريخه ومسيرته الكفاحية والنضالية نحو الحرية.



وتابع: "لا يمكن أن تبقى هذه الحالة التي يستثمرها الاحتلال خدمة لمشاريعه وأجنداته فقد أصبح البعض يتحدثون عن رام الله والبعض الآخر يتحدثون عن غزة وكأنها مختلفة عن رام الله، في حين أن هذا الوطن هو وطن وشعب واحد والقدس هي العاصمة والقبلة وحاضنة أهم المقدسات المسيحية والإسلامية".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الثلاثاء، إن: "الوحدة الوطنية الفلسطينية ومسألة انهاء الانقسامات إنما هي خطوة ضرورية من أجل تصحيح وتصويب الأوضاع الفلسطينية الداخلية".