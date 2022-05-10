مشير المصري: معركة سيف القدس فرضت معادلة جديدة في إدارة الصراع

أولاً: نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان في ظل ثورتهم الممتدة والتي لا تنضب حتى تحقق أهدافها وغايتها وخاصة المرابطين والمرابطات الذين يستمروا في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى.



ثانياً: نحيي مقاومتنا الفلسطينية التي ما زالت آثار معركة سيف القدس تدفع مسيرتها قدماً من خلال تكتيكاتها العسكرية وادواتها الجديدة وتنوع أساليبها وتعدد جغرافيتها العسكرية.



ثالثاً: نحذر العدو الصهيوني من مغبة استفزاز مشاعر المسلمين لأن توفر أسباب معركة سيف القدس سيجددها بنسختها الثانية والتي ستكون زلزالاً في المنطقة كما حمل تحذير المقاومة مؤخراً.





رابعاً: إن دماء الشهداء التي سالت وآلام جرحانا البواسل وصمود أسرانا في سجون الاحتلال ستبقى وقود لمعركة التحرير وستبقى مسيرتهم عنواناً لشعبهم الفلسطيني وهو يخوض معركته نحو القدس بإذن الله عز وجل.







رام الله - دنيا الوطنصرح المتحدث الرسمي باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية النائب د. مشير المصري أن معركة سيف القدس غيرت معادلة الصراع وأثبتت بأن سيف المقاومة ما زال مشهراً ولن يغمد حتى التحرير.و قال المصري: "تأتي الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس التي دشنت مرحلة جديدة في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني وفرضت معادلات غيرت من قدرات المقاومة ورسخت مفاهيم اخترقتها المقاومة بالحديد والنار من خلال أدائها العسكري ، ومن خلال قدرتها على استباق الأمور حيث امتلكت المقاومة خلال معركة سيف القدس ساعة الصفر بالإنذار الذي وجهه قائد المقاومة ،كما امتلكت ساعة النهاية التي ما كان لهذه المعركة ان تنتهي الا بموافقة المقاومة الفلسطينية".و أضاف" معركة سيف القدس وحدت الشعب الفلسطيني الذي انطلق في ثورته من كل الجغرافيا وخاصة في أراضي الـ 48 حيث شكلوا رديف أساسي في صناعة الانتصار أهلنا في الـ 48، كما أن وحدة المقاومة الفلسطينية كانت هي عنوان هذه المعركة من خلال إدارة غرفة العمليات المشتركة لهذه المعركة بكل حكمة واقتدار "إننا في كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس"، لنؤكد على التالي: