عاجل

  • قوات الاحتلال تعتدي على طفل أثناء هدمها منزل عائلة الرجبي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

مباشر | آخر التطورات.. الاحتلال يحاصر منزل عائلة الرجبي في سلوان تمهيداً لهدمه

شؤون فلسطينية

د. بحر: سيف القدس لا يزال مشرعًا للذود عن المقدسات

د. بحر: سيف القدس لا يزال مشرعًا للذود عن المقدسات
د. بحر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس التشريعي بغزة، بالإنابة د. أحمد بحر: إن "معركة سيف القدس وحدت الشعب الفلسطيني وأحرار الأمة والعالم في صف القضية الفلسطينية وضد تغول الاحتلال، كما أعادت القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام العالمي".

وجاءت تصريحات د. بحر خلال بيان صحفي نشره اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس.

وأضاف د. بحر،  أن معركة سيف القدس التي انطلقت من أجل القدس والمقدسات، دليل على أن الشعب الفلسطيني موحد، وأن القدس تجمعه، وهي بمثابة خط أحمر ولا تقبل التقسيم وستظل عاصمة أبدية لفلسطين.

وحذر الاحتلال من الاستمرار في انتهاكاته بحق القدس والمقدسات، مؤكدًا أن سيف القدس لا يزال مشرعًا دومًا للذود عن حياض الأمة ومقدساتها".

ودعا د. بحر أحرار العالم إلى نصرة القدس وأهلها، مطالبًا البرلمانات لوضع استراتيجيات لملاحقة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وعزله ورفض التطبيع معه من خلال قوانين وتشريعات.

وفي ختام بيانه أشاد بصمود المقدسيين والمرابطين في القدس والأقصى المبارك، وترحم على شهداء معركة سيف القدس وكافة شهداء شعبنا.

أخبار ذات صلة

فتوح: الاشتباك قائم مع الاحتلال نتيجة غياب الأفق السياسي

فتوح: الاشتباك قائم مع الاحتلال نتيجة غياب الأفق السياسي

جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة الرجبي في سلوان جنوب الأقصى

جرافات الاحتلال تهدم منزل عائلة الرجبي في سلوان جنوب الأقصى

&#34;المطران حنا&#34;: الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسامات خطوة ضرورية لتصويب الأوضاع

"المطران حنا": الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسامات خطوة ضرورية لتصويب الأوضاع

مشير المصري: معركة سيف القدس فرضت معادلة جديدة في إدارة الصراع

مشير المصري: معركة سيف القدس فرضت معادلة جديدة في إدارة الصراع

فصائل المقاومة: ارتكاب الاحتلال أي حماقة بحق الأقصى وقادة المقاومة ‏سيفتح أمامه أبواب جهنم

فصائل المقاومة: ارتكاب الاحتلال أي حماقة بحق الأقصى وقادة المقاومة ‏سيفتح أمامه أبواب جهنم

الاقتصاد تحذر المواطنين من التعامل مع تطبيق &#34;cafe24&#34;

الاقتصاد تحذر المواطنين من التعامل مع تطبيق "cafe24"

ما هي المناطق الملوثة بالصرف الصحي من شاطئ محافظات غزة؟

ما هي المناطق الملوثة بالصرف الصحي من شاطئ محافظات غزة؟

رضوان: شعبنا احتضن المقاومة رغم القصف والدمار الذي مارسه الاحتلال بمعركة (سيف القدس)

رضوان: شعبنا احتضن المقاومة رغم القصف والدمار الذي مارسه الاحتلال بمعركة (سيف القدس)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مشير المصري: معركة سيف القدس فرضت معادلة جديدة في إدارة الصراع

مشير المصري: معركة سيف القدس فرضت معادلة جديدة في إدارة الصراع

د. بحر: سيف القدس لا يزال مشرعًا للذود عن المقدسات

د. بحر: سيف القدس لا يزال مشرعًا للذود عن المقدسات

رضوان: شعبنا احتضن المقاومة رغم القصف والدمار الذي مارسه الاحتلال بمعركة (سيف القدس)

رضوان: شعبنا احتضن المقاومة رغم القصف والدمار الذي مارسه الاحتلال بمعركة (سيف القدس)

ارزيقات: نباشر إجراءاتنا القانونية بواقعة وفاة شاب بالخليل

ارزيقات: نباشر إجراءاتنا القانونية بواقعة وفاة شاب بالخليل

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير- مدني وعسكري- لشهر إبريل

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف حقوق الغير- مدني وعسكري- لشهر إبريل

&#34;المرور بغزة&#34;: سبع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور بغزة": سبع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

الصليب الأحمر: إلغاء الزيارة المقررة لأهالي قطاع غزة لسجن (إيشل) اليوم

الصليب الأحمر: إلغاء الزيارة المقررة لأهالي قطاع غزة لسجن (إيشل) اليوم

الاحتلال يفرج عن الشاب همام بني فضل من نابلس بعد اعتقال إداري

الاحتلال يفرج عن الشاب همام بني فضل من نابلس بعد اعتقال إداري

منوعات

شاهد: حرب قوية تشتعل بين أصالة وإعلاميتين كويتيتين

شاهد: حرب قوية تشتعل بين أصالة وإعلاميتين كويتيتين

بالصور..إعلامي شهير يتعرّض لحادث سير خطير

بالصور..إعلامي شهير يتعرّض لحادث سير خطير

شاهد: رانيا يوسف بإطلالة حمراء ضيقة في أحدث جلسة تصوير

شاهد: رانيا يوسف بإطلالة حمراء ضيقة في أحدث جلسة تصوير

صور: مودل روز بالهوت شورت وسط حلبة الفورمولا ون

صور: مودل روز بالهوت شورت وسط حلبة الفورمولا ون

شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة

شاهد: وفاء الكيلاني تصدم الجمهور بصورة جريئة

صور: جميلة عوض مع والدتها..والشبه بينهما لا يصدق

صور: جميلة عوض مع والدتها..والشبه بينهما لا يصدق

شاهد: سارة سلامة بملامح مختلفة تماماً بعد عمليات التجميل

شاهد: سارة سلامة بملامح مختلفة تماماً بعد عمليات التجميل

بطلة (أنت اطرق بابي) في إطلالة جريئة ونحافة مفرطة

بطلة (أنت اطرق بابي) في إطلالة جريئة ونحافة مفرطة

شاهد: هيفاء وهبي تتنزه في شوارع باريس بجمبسوت مثير

شاهد: هيفاء وهبي تتنزه في شوارع باريس بجمبسوت مثير

أحمد الفيشاوي في أحدث صورة مع شقيقه..والشبه بينهما كبير

أحمد الفيشاوي في أحدث صورة مع شقيقه..والشبه بينهما كبير

عربي

ميشال عون: لبنان لم يعد في مقدوره تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أراضيه

ميشال عون: لبنان لم يعد في مقدوره تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أراضيه

الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات

الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات

ليبيا.. حكومة الدبيبة &#34;تدعم&#34; الجهود الدولية لحل أزمة أوكرانيا

ليبيا.. حكومة الدبيبة "تدعم" الجهود الدولية لحل أزمة أوكرانيا

الاحتلال: اعتقال 3 أشخاص اقتربوا من السياج من جهة لبنان والعثور على أسلحة بحوزتهم

الاحتلال: اعتقال 3 أشخاص اقتربوا من السياج من جهة لبنان والعثور على أسلحة بحوزتهم