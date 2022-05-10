فصائل المقاومة: ارتكاب الاحتلال أي حماقة بحق الأقصى وقادة المقاومة ‏سيفتح أمامه أبواب جهنم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "سيف القدس لا زال مشرعا وإن ارتكاب الاحتلال أي حماقة بحق الأقصى وقادة المقاومة فإنه ‏سيفتح أمامه أبواب جهنم".





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في ذكرى معركة (سيف القدس).





وقالت الفصائل في بيانها، إنّ "معركة سيف القدس جاءت انتصار للقدس والأقصى ودفاعا عن شعبنا، ونجح بفرض إرادة شعبنا على الاحتلال"





كما ودعت إلى "تصعيد كل أدوات الاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات والميادين‏".





وشددت الفصائل على أن "تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة تعكس حالة تخبط عجز وفشل وإرباك يعيشه الاحتلال وان الإقدام على ارتكاب ‌‏هذه الحماقة سيفتح عليه أبواب جهنم وسيكون الرد مزلزل وتتعدى ارتداداته حدود فلسطين"





وحذرت الاحتلال من "مغبة ارتكاب أي حماقة من خلال مناورته، ونطمئن شعبنا أن فصائل المقاومة بجهوزية دائمة للرد على أي ‌‏عمل جبان يقدم عليه الاحتلال".‏

رام الله - دنيا الوطن