الاقتصاد تحذر المواطنين من التعامل مع تطبيق "cafe24"



وأفادت الوزارة، بأن التطبيق غير مرخص وغير مقيد في سجلات الوزارة ويعد غير قانوني ، لافتة أن التطبيق طريقة جديدة للنصب والاحتيال على المواطنين في قطاع غزة.



وأكدت أن المتعامل مع هذا التطبيق يعرض نفسه للاحتيال وفقدان حقوقه المالية، داعية أي مواطن يتعرض لأعمال ابتزاز ومساومة من القائمين على التطبيق بضرورة إبلاغ الوزارة على الفور.





والجدير ذكره، أن الوزارة اصدرت سابقاً أكثر من قرار لتحذير المواطنين من التعامل مع أساليب الاحتيال التي تستغل ظروف الناس الاقتصادية الصعبة بغزة.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً للمواطنين حول عدم التعامل مع ما يسمى تطبيق cafe24.