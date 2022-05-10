رضوان: شعبنا احتضن المقاومة رغم القصف والدمار الذي مارسه الاحتلال بمعركة (سيف القدس)

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الشعب الفلسطيني احتضن المقاومة رغم القصف والدمار وإجرام الاحتلال الذي مارسه في المعركة الاخيرة على قطاع غزة والتي أطلق عليها اسم (معركة سيف القدس).وأشار رضوان في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، بمناسبة الذكرى الاولى لمعركة (سيف القدس)، إلى أن المعركة شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال، فكانت محطة فاصلة بين مرحلة الاستعلاء الاسرائيلي ومرحلة التمكين للمقاومة وضرباتها التي أصابت العمق الاسرائيلي.وأوضح أن معركة سيف القدس جاءت تلبية لنداء أهل القدس ورفضاً لانتهاكات الاحتلال بحق المدينة المقدسة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنها مثلت انتصاراً حقيقياً على هذا الكيان، حيث أن الجميع رأى وحدة المقاومة والشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم.وقال رضوان: "المعركة ثبتت معادلة غزة القدس ولا تراجع عما حققت معركة سيف القدس"، مضيفا: "رسخت معركة سيف القدس قواعد جديدة وأكدت امكانية هزيمة هذا المشروع الصهيوني".وتابع القيادي في حركة حماس: "القدس كانت وستبقى عربية إسلامية رغم كل ما يمارسه الاحتلال"، مؤكدا أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة تأتي للتغطية على عجزه وفشله، محذرا في الوقت ذاته، الاحتلال من الإقدام على أي حماقة تمس القائد يحيى السنوار وأي قائد من المقاومة، فهذا سيكون وبالاً على الاحتلال.ووجه رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي، قال فيها: "إن المقاومة تقف على قلب رجل واحد ونحذره من ارتكاب أي حماقة بحق أبناء شعبنا أو مقدساتنا، والمقاومة في حالة جهوزية وانعقاد مستمر وتراقب سلوك الاحتلال وستتخذ كل ما يلزم لأجل أمن شعبنا".وأكد رضوان، العمليات البطولية أثبتت فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأنه أوهن من بيت العنكبوت.