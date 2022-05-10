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عربي

ميشال عون: لبنان لم يعد في مقدوره تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أراضيه

ميشال عون: لبنان لم يعد في مقدوره تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أراضيه
الرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن "لبنان لم يعد في مقدوره بتاتا تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه".

وفي حديثه لصحيفة "الجمهورية"، حذر ميشال عون من أنه "أصبح صعبا علينا ضبط تسرب النازحين السوريين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا"، لافتاً إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة".

وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد أضاف عون: "عوض تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا"،  مشيرا إلى أنه "ليس في إمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علما أن ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة".

وشدد الرئيس اللبناني على أن "قول دول الغرب إن للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، اذ عاد نحو 500 ألف منهم إلى سوريا من دون تسجيل أي حادث أو مضايقات، في حين شارك مئات الآلاف منهم في انتخاب الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة في السفارة السورية في لبنان، فكيف يكونون مستهدفين من النظام السوري؟".

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