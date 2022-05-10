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دولي

في القضية (4000).. نتنياهو والشاهد يمثُلان أمام المحكمة بالقدس

في القضية (4000).. نتنياهو والشاهد يمثُلان أمام المحكمة بالقدس
نتنياهو يحاكم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع إسرائيلي، أن زعيم حزب المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مثُل صباح الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في القدس، حيث سيبدأ محاميه، المحامي بوعز بن تسور، استجواب الشاهد الرئيسي شلومو بيلبر في القضية (4000). 

ووفق موقع (واللا)، فأنه في الأسابيع الأخيرة، تم استجواب بيلبر من قبل المحامين جاك تشين، الذي يمثل شاؤول وإيريس إلويتز، المساهمين المسيطرين السابقين في مجموعة بيزك "والا"، المتهمين برشوة نتنياهو.

وخلال استجوابه، جادل بيلبر بأن سلوكه تجاه المساهمين المسيطرين لم يكن سلوكًا استثنائيًا، وأنه التقى بمديرين تنفيذيين في شركات منافسة مثل Hot and Cellcom. 

هذا، وبعد شهادته الرئيسية وصف كيف التقى بمديرين تنفيذيين في Elovich وBezeq، وأصدر لهم وثائق داخلية من الوزارة بخصوص الإصلاحات المتعلقة بـ Bezeq وفقًا لتوجيهات نتنياهو. 

كما وادعى بيلبر خلال الاستجواب أن الاعتبارات التي وجهته كانت مهنية، لكن عندما طلب القضاة بالأمس منه الكشف عن تصرفه، أوضح أنه تصرف وفقًا لسياسة نتنياهو.

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