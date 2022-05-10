منحة أوروبية بـ 47.6 مليون يورو لدعم موريتانيا

رام الله - دنيا الوطنوقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في العاصمة نواكشوط، مساء الاثنين، اتفاقية منحة مالية بقيمة 47.68 مليون يورو (51 مليون دولار).وحسب بيان لوزارة الاقتصاد الموريتانية، وقع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط غويليم جونس.ووفق ما نقلت وكالة (الأناضول) فإن المصدر نفسه، سيقدم الاتحاد الأوروبي 21 مليون يورو (22.46 مليون دولار) من المبلغ على شكل دعم للموازنة خلال سنة 2022 ـ 2023.فيما سيقدم مبلغ 18 مليون يورو (19.26 مليون دولار) لبرنامج دعم التنمية البشرية بهدف دعم النظام التربوي والإصلاحات الجارية والسياسة التربوية عموما.كذلك، سيتم تخصيص مبلغ 8 ملايين يورو (8.56 ملايين دولار)، لدعم الحوكمة المالية والإدارية من أجل مواكبة الإصلاحات المالية العمومية والإدارة العمومية والوظيفة العمومية، عملا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.ويصنف البنك الدولي موريتانيا "ضمن الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.