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شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يحاصر بناية عائلة الرجبي في سلوان

القدس: الاحتلال يحاصر بناية عائلة الرجبي في سلوان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، في هذه الأثناء، بناية عائلة الرجبي في سلوان جنوب المسجد الأقصى، تمهيدا لهدمها.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وانتشرت في محيط البناية.

والجدير ذكره، أن بلدية الاحتلال أخطرت قبل أيام عائلة الرجبي بهدم بنايتها المكونة من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين.

كما وتضم بناية الرجبي في الطابق الثاني عددا من الشقق السكنية، التي يعيش فيها نحو 30 من أفراد العائلة؛ بحجة عدم الترخيص.

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