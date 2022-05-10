بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، باقتحام عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ووفق المصادر، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية.كما ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات مزيفة حول أسطورة الهيكل المزعوم، تحت حماية شرطة الاحتلال.وكانت محافظة القدس رصدت اقتحام سبعة آلاف ومئتين وأربعة وسبعين مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان المنصرم.