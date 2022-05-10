ارزيقات: نباشر إجراءاتنا القانونية بواقعة وفاة شاب بالخليل

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن "النيابة العامة باشرت التحقيق وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب يبلغ من العمر (28 عاما) في بلدة بيت أمر، شمال الخليل".وأوضح ارزيقات في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن شاباً أصيب خلال شجار ونقل إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل، ووصفت جروحه بالخطيرة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته، متأثرا بإصابته.هذا وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وشدد ارزيقات على أن القوة المشتركة للأجهزة الأمنية قد تحركت إلى البلدة، لفرض الأمن والنظام والحفاظ على ممتلكات المواطنين، حيث تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المشاركين في الشجار.