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شؤون فلسطينية

للمرة الأولى منذ 24 عامًا.. الاحتلال يصادق على إقامة مجلس استيطاني بالضفة الغربية

للمرة الأولى منذ 24 عامًا.. الاحتلال يصادق على إقامة مجلس استيطاني بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، "يهودا فوكس" وقّع أمس، على أمرٍ يقضي بتوحيد مستوطنتي (عيتس أفرايم) و(شعاري تيكفا) ضمن مجلس محلي استيطاني واحد.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن "الأمر الذي طرحه القائد العسكري حظي بدعم ومصادقة من وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، علما أنه لأول مرة منذ 24 عاما يتم الإعلان عن إقامة مجلس استيطاني في الضفة الغربية المحتلة". وفق موقع (عرب 48).

وأشارت إلى أن "الإعلان عن إقامة مجلس استيطاني جديد، بعد توصية لجنة الحدود بوزارة الداخلية وتوقيع الوزيرة شاكيد في أوائل أيار/ مايو الجاري على توصية لوزير الأمن غانتس الذي وافق على المخطط، حيث وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش على أمر توحيد المستوطنتين ضمن مجلس استيطاني واحد".

من جانبه، رحب رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات بالضفة، يوسي دغان، بهذه الخطوة، قائلا إن "آخر مجلس محلي للمستوطنات تأسس في الضفة الغربية هو بيت إيل، قبل 24 عاما".

ولفت دغان إلى أن مستوطنتي "عيتس أفرايم" و"شعاري تيكفا" كانت تتبع إلى المجلس الإقليمي للمستوطنات، مؤكدا أن ذلك سيسهم في تعزيز وتطور المشروع الاستيطاني بالضفة.

وأضاف القول "هذه خطوة من شأنها أن تعزز إستراتيجيا وبشكل ملموس جميع المستوطنات في الضفة، وستوفر حلا بلديا بمستوى المعيشة للمستوطنين واستثمار أعلى بكثير للمستوطنات ولصالح المستوطنين بالضفة، فالتجربة تثبت أن توحيد السلطات وإنشاء مجالس محلية للمستوطنات بالضفة، يساهمان في النمو والازدهار".



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