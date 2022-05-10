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الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات

الرئيس التونسي يعين أعضاء جددا بلجنة الانتخابات
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت الجريدة الرسمية التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيّد عين أعضاء لجنة الانتخابات الجديدة التي سيرأسها فاروق بوعسكر.

وكان سعيد  قد أصدر، الشهر الماضي، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أبرز قرار بعد أن حل البرلمان في مارس الماضي.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فإنه وبحسب  القرار، ستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلام.

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