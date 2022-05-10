ليبيا.. حكومة الدبيبة "تدعم" الجهود الدولية لحل أزمة أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا.جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش خلال مكالمة هاتفية تلقتها من نظيرها الأوكراني دميترو كوليبيا، بحسب بيان للخارجية الليبية.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قالت الخارجية الليبية :" إن الوزيرة "استعرضت مع نظيرها الأوكراني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".وناقش الطرفان "سبل تعزيز آفاق علاقات التعاون المستقبلي بين البلدين لا سيما القطاعين التجاري والغذائي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".من جانبه، عبر وزير الخارجية الأوكراني عن "كامل تقديره لموقف ليبيا الداعم لبلاده في هذه الحرب، مثمنًا دور وجهود وزيرة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية".كما أكد الوزير الأوكراني أن "دولة ليبيا حليف وصديق دائم لأوكرانيا".وقدمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكثر من مره دعما دبلوماسيا لأوكرانيا ضد روسيا التي تشن منذ فبراير/شباط الماضي حربا على كييف.وصوتت حكومة الوحدة لصالح مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهي الدولة العربية الوحيدة التي اتخذت ذلك الموقف.