الاحتلال يفرج عن الشاب همام بني فضل من نابلس بعد اعتقال إداري

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الشاب همام وليد بني فضل (33 عاما) من قرية عقربا قضاء نابلس، وذلك بعد اعتقال إداري لفترتين متتاليتين.وتقدمت حركة (حماس)، بالتهنئة للأسير المحرر همام بني فضل، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 10 شهور.وكانت محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال جددت للمرة الثانية على التوالي، الاعتقال الإداري بحق الشاب "بني فضل" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لمدة 4 شهور.واعتقلت قوات الاحتلال "بني فضل" بتاريخ 13/07/2021، بعد مداهمة منزله في بلدة عقربا، ونقلته إلى التحقيق في مركز توقيف بتاح تكفا، وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ستة شهور.ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته الأولى، وبتوصية من مخابرات الاحتلال تم إصدار قرار تجديد للاعتقال الإداري له لمدة أربعة شهور، دون توجيه أي تهمة، بزعم أنه يشكل خطرا على الاحتلال.يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت "بني فضل" أكثر من مرة، وأمضى في سجون الاحتلال سنوات عدة.