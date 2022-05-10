روسيا تسلم الأوروغواي نسخة من رسالة يهود بوكوفينا إلى المارشال جوكوف





وبحسب ما نقل موقع (آر تي عربي) فقد ذكر بودايف، أنه تم تسليم الوثيقة في موسكو يوم 6 مايو في حفل لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست وتخليد ذكرى الجيش السوفيتي الذي هزم النازية في الحرب العالمية الثانية.



وأضاف: "قام مدير الأرشيف العسكري الحكومي الروسي رسميا بتسليم سفير أوروغواي لدى روسيا دانيال كاستيلوس غوميز، نسخة من خطاب الشكر، الذي تلقاه القائد العسكري السوفيتي غيورغي جوكوف من لجنة مساعدة اللاجئين اليهود من بوكوفينا، الذين وجدوا أنفسهم في أوروغواي.



لقد تم العثور مؤخرا على هذه الوثيقة الفريدة مع نص باللغتين الإسبانية واليديشية في الصندوق الشخصي للمارشال جوكوف".



وذكر بودايف، أن مؤلفي الرسالة شكروا جوكوف على إنقاذ مدينة تشيرنيفتسي (تقع في أوكرانيا الآن) من قوات ألمانيا النازية.



وقالت الرسالة: "إن شجاعتكم واستراتيجيتكم في قيادة الجيش الأحمر المجيد في تحرير بوكوفينا وعاصمتها تشيرنيفتسي تثير امتناننا".



وعلى الرغم من أن الرسالة غير مؤرخة إلا أنه يعتقد أنها كتبت في ربيع عام 1944 عندما تمكن الجيش الحمر بقيادة جوكوف من تحرير تشيرنيفتسي وإنقاذ أكثر من 14 ألف يهودي من الإبادة على يد القوات الألمانية المنسحبة.



رام الله - دنيا الوطنأوضح سفير روسيا في الأوروغواي أندريه بودايف أن الجانب الروسي، سلم سفارة الأوروغواي في موسكو نسخة من رسالة شكر من لجنة مساعدة اللاجئين اليهود من بوكوفينا إلى المارشال غيورغي جوكوف.