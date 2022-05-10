شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يحتجز أسيراً محرراً ويداهم منازل في قرية رمانة

جنين: الاحتلال يحتجز أسيراً محرراً ويداهم منازل في قرية رمانة
قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قرية رمانة غرب جنين، وداهمت منازل واحتجزت أسيرا محررا.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر عاصم عبد الله صبيحات، ومنزل شقيقه أحمد، وعبثت بمحتوياتهما عقب استجوابهما.

هذا واعتلى الجنود على أسطح المنازل ونصبوا القناصة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال احتجز عاصم، قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق من صباح اليوم.

كما داهمت قوات الاحتلال بركسا يعود للمواطن الأسير المحرر شادي أبو صويص وفتشوه، ومنزل المواطن موسى صبيحات في القرية.

والجدير ذكره، أن سلطات الاحتلال شرعت بتنفيذ عقاب جماعي بحق سكان قرية رمانة من خلال منع العمال والتجار من الدخول إلى أراضي الـ48، إضافة الى المداهمات الليلية.

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