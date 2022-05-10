دولي

إندونيسيا: قمة آسيان والولايات المتحدة ستركز على القضايا الأمنية

إندونيسيا: قمة آسيان والولايات المتحدة ستركز على القضايا الأمنية
الرئيس الأندونيسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الإندونيسي، جوكو فيدودو، أن زعماء منظمة آسيان سيركزون في قمتهم المخططة مع الولايات المتحدة في واشنطن على بحث مسائل الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.


وبحسب موقع (آر تي عربي) فقد قال فيدودو أمام الصحفيين قبل توجهه إلى العاصمة الأمريكية: "ننوي أن نبحث في القمة الخاصة الوضع القائم في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، ويجب أن تصبح إقامة شراكة ستساعد في السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة نتيجة رئيسية للاجتماع".

وأضاف: "تنحصر مهمتنا في جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ سلمية ومستقرة ومزدهرة".

وتابع: "ننوي الإشارة إلى أن منظمة آسيان مكشوفة لكل الشركاء بما في ذلك الولايات المتحدة".

ومن المتوقع أن يشارك في القمة المرتقبة 8 من أصل 10 زعماء الدول الأعضاء. ولن يتمكن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، من المشاركة في أعمال القمة بسبب الانتخابات العامة التي جرت في بلاده، أمس الاثنين، فيما لم تتم دعوة القائد العام للقوات المسلحة الميانمارية الجنرال مين أونغ هلين بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

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