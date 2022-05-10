الخليل: الاحتلال ينصب عدة حواجز عسكرية ويكثف انتشاره





وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها وانتشارها العسكري على مداخل البلدات والمخيمات في المحافظة، ما أدى إلى إعاقة وعرقلة تحركات المواطنين.



وبحسب المصادر، فإن جنود الاحتلال نصبوا عدة حواجز عسكرية ثابتة ومتنقلة في أماكن عدة في المحافظة، من بينها حاجز على مدخل المدينة الشمالي قرب جسر حلحول،.





كما ونصبوا حاجز آخر على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وحواجز على مداخل بلدات سعير والسموع ودورا والظاهرية، حيث أوقف الجنود المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها واحتجزوا عددا منهم.



وداهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل منها الحاووز ونمره والبصة.



رام الله - دنيا الوطنذكرت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت عدة حواجز عسكرية في محافظة الخليل.