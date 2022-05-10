إصابة 14 مواطناً برصاص الاحتلال شرق نابلس





وأشارت إلى أن جيش الاحتلال احتجز عاصم، قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق من صباح اليوم.



كما داهمت قوات الاحتلال بركسا يعود للمواطن الأسير المحرر شادي أبو صويص وفتشوه، ومنزل المواطن موسى صبيحات في القرية.



رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية رمانة غرب جنين، وداهمت منازل واحتجزت أسيرا محررا.وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر عاصم عبد الله صبيحات، ومنزل شقيقه أحمد، وعبثت بمحتوياتهما عقب استجوابهما، واعتلى الجنود على أسطح المنازل ونصبوا القناصة.