شؤون فلسطينية

تقديرات إسرائيلية: فصائل المقاومة بغزة أعادت بناء مخزون صواريخها

تقديرات إسرائيلية: فصائل المقاومة بغزة أعادت بناء مخزون صواريخها
رام الله - دنيا الوطن
قال الصحفي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، اليوم الثلاثاء، إن تقديرات (شعبة غزة)، في الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الفصائل الفلسطينية أعادت بناء مخزون صواريخها.

وبحسب بن مناحيم، فإن حركتي (حماس) والجهاد الإسلامي أصبحتا تمتلك نفس المخزون من الصواريخ، ما قبل معركة (سيف القدس) العام الماضي.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، ما يقرب من 4600 صاروخاً امتد مداها حتى 250 كم من قطاع غزة، واستهدفت تل أبيب والقدس وحتى مطار رامون قرب إيلات.

وأعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، الإثنين، رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها "عربات النار".

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان لها، أنها في "حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك العدو؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء شعبنا".

وتابعت: "نطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة".

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