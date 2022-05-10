قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من مختلف مناطق الضفة



ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كفاح محمود العجوري (47 عاما) من الدوحة غرب بيت لحم، وضياء أبو عكر من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مخيم الدهيشة، وبلدات العبيدية، الخضر، ارطاس، وبيت جالا، دون أن يبلغ عن اعتقالات فيها.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.



وبحسب المصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت أمجد سلامة، بعد أن داهمت سكنه في بلدة بيرزيت، وهو من مخيم الجلزون شمال رام الله، والمحامي عمر صافي، بعد اقتحام بلدة جفنا شمال المدينة، وهو من مخيم الجلزون.



كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء مسكاوي (29 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.



هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين شمال طولكرم، أحدهما أسير محرر.



وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عمر داوود من بلدة قفين، والشاب خالد أبو خزنة من بلدة عتيل، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.



رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة شملت مدينتي بيت لحم ورام الله والبيرة وقلقيلية.