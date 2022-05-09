طولكرم: عشرات حالات الاختناق خلال مهاجمة الاحتلال المواطنين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، مساء يوم الاثنين، إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات المواطنين المارة على طريق الكفريات جنوب طولكرم.وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أغلقت طريق الكفريات أسفل جسر جبارة من كلا الاتجاهين، ومنعت المركبات من المرور، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز باتجاهها، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق وسلوك المواطنين طرقا ترابية بديلة للوصول إلى قرى وبلدات جنوب المحافظة.