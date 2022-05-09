قيادي بـ(حماس): المقاومة حطمت النظرية الأمنية لجيش الاحتلال









رام الله - دنيا الوطنقال القيادي بحركة (حماس) زاهر جبارين، مساء اليوم الاثنين، إن "المساس بأي قائد من قيادات الشعب الفلسطيني هو بمثابة إعلان حرب".وأضاف جبارين في تصريح مقتضب له: "المقاومة حطمت النظرية الأمنية لجيش الاحتلال والعدو يخشى الترابط بين الجبهات"، مشدداً على أن تهديدات الاحتلال لم ترهب شعبنا ولم توقف المقاومة.وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، بالتزامن مع انطلاق مناورة الاحتلال "مركبات النار".