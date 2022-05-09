شؤون فلسطينية

في بيان.. الغرفة المشتركة للفصائل تعلن جهوزيتها للدفاع عن شعبنا الفلسطيني

في بيان.. الغرفة المشتركة للفصائل تعلن جهوزيتها للدفاع عن شعبنا الفلسطيني
فصائل المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية.

جاء ذلك، بالتزامن مع إعلان "العدو" عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها "عربات النار".

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك "العدو"؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء شعبنا.

وتابعت: "نطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة".

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