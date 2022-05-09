في بيان.. الغرفة المشتركة للفصائل تعلن جهوزيتها للدفاع عن شعبنا الفلسطيني





جاء ذلك، بالتزامن مع إعلان "العدو" عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها "عربات النار".



وأكدت الغرفة المشتركة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك "العدو"؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء شعبنا.



وتابعت: "نطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية.